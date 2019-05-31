2019-05-31T12:08:39+03:00
Политика

СНБО Украины: встреча в нормандском формате может пройти в июле

В Кремле ранее заявляли, что четких планов о проведении таких переговоров нет
Марина ВЕНЦОВА
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Секретарь СНБО Украины Александр ДанилюкСекретарь СНБО Украины Александр ДанилюкФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча в нормандском формате по Донбассу может состояться уже в середине июля.

«У нас состоялась встреча президента Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, 90% встречи было посвящено обсуждению минского процесса, и такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в нормандском формате, - сказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». - Это может произойти где-то в средине июля - это план».

Ранее Пескова, как писал сайт kp.ru, сообщал, что на данный момент нет никаких четких планов о проведении переговоров в нормандском формате.

Напомним, на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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