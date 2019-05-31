2019-05-31T12:14:47+03:00
Политика

Встречу в нормандском формате в Кремле считают нужной

Однако конкретных предложений по этому вопросу в Москву не поступало
Григорий ЛЕОРДА
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Дмитрий Песков.Дмитрий Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Встреча "нормандской четверке" необходима, но пока конкретных планов на нее нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

"После того, как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И конечно, есть необходимость продолжить обсуждение и в нормандском формате", - сказал Песков в пятницу, 31 мая.

По мнению Кремля, чтобы встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы "созрели условия".

"Чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договоренностей, на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. Эта тематика обсуждалась, но конкретных прикидок пока нет", - добавил он.

Напомним, в нормандском формате участвуют Россия, Франция, Германия и Украина. Впервые лидеры этих стран собрались в 2014 году во время торжеств по случают празднования 70-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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