2019-05-31T12:29:10+03:00
Наука

Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов

Глава корпорации Дмитрий Рогозин призвал девушек проявлять в нем "более активное участие"
Марина ВЕНЦОВА
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«Роскосмос» объявил новый набор в отряд космонавтов«Роскосмос» объявил новый набор в отряд космонавтовФото: Александр ГЛУЗ
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация объявила новый набор в отряд космонавтов.

«Это космонавты, которые будут работать на новых пилотируемых кораблях, будущие участники дальних космических экспедиций», - заявил он.

Кроме того, Рогозин выразил надежду, что большое участие в этом наборе примут сами работники ракетно- космической отрасли. «Потому что мы бы хотели своих лучших из лучших таким образом и поощрять», - подчеркнул он. При этом Рогозин отметил, что "поощрение" не будет означать снижение требований к кандидатам.

Глава корпорации также призвал девушек проявлять "более активное участие".

Роскосмос, как ранее писал сайт kp.ru, заявлял о намерении сформировать специальный отряд женщин-космонавтов, которые будут осуществлять полеты на орбиту. Поиск кандидаток будет вестись среди уже имеющихся специалистов.

Напомним, при отборе космонавтов в прошлом году ни одна женщина так и не смогла попасть в команду. Всего же было 87 претенденток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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