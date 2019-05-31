Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация объявила новый набор в отряд космонавтов.
«Это космонавты, которые будут работать на новых пилотируемых кораблях, будущие участники дальних космических экспедиций», - заявил он.
Кроме того, Рогозин выразил надежду, что большое участие в этом наборе примут сами работники ракетно- космической отрасли. «Потому что мы бы хотели своих лучших из лучших таким образом и поощрять», - подчеркнул он. При этом Рогозин отметил, что "поощрение" не будет означать снижение требований к кандидатам.
Глава корпорации также призвал девушек проявлять "более активное участие".
Роскосмос, как ранее писал сайт kp.ru, заявлял о намерении сформировать специальный отряд женщин-космонавтов, которые будут осуществлять полеты на орбиту. Поиск кандидаток будет вестись среди уже имеющихся специалистов.
Напомним, при отборе космонавтов в прошлом году ни одна женщина так и не смогла попасть в команду. Всего же было 87 претенденток.
ИСТОЧНИК KP.RU