МИД Турции опроверг информацию об отсрочке закупок С-400

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-31T12:51:51+03:00

В Кремле также подтвердили, что сделка с Анкарой остается в силе

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Закупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 продолжается в плановом режиме, сообщения об отсрочке не соответствуют действительности. Таким образом турецкий министр иностранных дел Турции Хами Аксой ответил на публикации в СМИ о намерении Анкары отсрочить приобретение российских ЗРК.

«В последние дни некоторые СМИ распространили новости о том, что, согласно требованию США, Турция рассматривает возможность отсрочки в закупках ЗРК С-400. Эти новости не отражают действительность. Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжается в плановом режиме», - сказал глава турецкого МИД.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков потвердел что сделка с Турцией «остается в силе».

Накануне, Вашингтон в очередной раз сообщили о «катастрофических последствиях» приобретения Анкарой российских С-400. Ранее в Минобороны Турции заявили, что соглашение по вопросу приобретения зенитно-ракетных систем уже подписано, поэтому данная сделка завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU