В бюджет субъектов России предложили зачислять 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть
Депутат Госдумы от Компартии РФ Михаил Щапов внес в нижнюю палату парламента законопроект о зачислении в бюджет субъектов России 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья.
В настоящее время бюджет страны получает 100% доходов от этого налога.
Законопроект, размешен в электронной базе данных нижней палаты парламента, предусматривает изменения ряда статей Бюджетного кодекса Российской Федерации в части нормативов распределения между уровнями бюджетной системы поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.
Поправки предполагают уменьшение установленных нормативов отчислений в федеральный бюджет со 100% до 70%. При этом 30% будут отчисляться в бюджеты субъектов России.
Как пояснил Михаил Щапов, данный проект закона должен способствовать восстановлению баланса в отношениях регионов и федерального центра, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU