В бюджет субъектов России предложили зачислять 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-31T13:10:44+03:00

В Госдуму внесен законопроект о зачислении в бюджеты субъектов 30% НДПИ на нефть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Депутат Госдумы от Компартии РФ Михаил Щапов внес в нижнюю палату парламента законопроект о зачислении в бюджет субъектов России 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья.

В настоящее время бюджет страны получает 100% доходов от этого налога.

Законопроект, размешен в электронной базе данных нижней палаты парламента, предусматривает изменения ряда статей Бюджетного кодекса Российской Федерации в части нормативов распределения между уровнями бюджетной системы поступлений от налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья.

Поправки предполагают уменьшение установленных нормативов отчислений в федеральный бюджет со 100% до 70%. При этом 30% будут отчисляться в бюджеты субъектов России.

Как пояснил Михаил Щапов, данный проект закона должен способствовать восстановлению баланса в отношениях регионов и федерального центра, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU