В Госдуме могут обсудить полный запрет на тонировку

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-31T13:27:43+03:00

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Сотрудники МВД назвали возможным обсуждение с депутатами Государственной думы полного запрета на тонировку для частных автомобилей. Встречу в таком формате с рабочей группой проведет главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

"МВД России участвует в работе группы по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения, созданной в комитете Государственной думы по государственному строительству и законодательству, в рамках которой возможно обсуждение затронутых в обращении вопросов", - говорится в письме ведомства, адресованного РИА "Новости".

Отметим, подобная инициатива исходит от депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. Свое предложение он направил письмом в ведомство в апреле. По его мнению,такая мера позволит повысить уровень антитеррористической безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU