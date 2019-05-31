2019-05-31T13:25:40+03:00
Политика

Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Ранее президент Украины назначил замглавы Службы безопасности и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова
Марина ВЕНЦОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе, опубликованном в пятницу на сайте главы государства.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 22 мая Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью одного из основателей студии "Квартал 95" Ивана Баканова. Стоит отметить, что он имеет юридическое образование. До назначения на должность замглавы СБУ Баканов являлся руководителем предвыборного штаба Зеленского, а также учредителем партии "Слуга народа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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