Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ).
"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе, опубликованном в пятницу на сайте главы государства.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 22 мая Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности Украины и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью одного из основателей студии "Квартал 95" Ивана Баканова. Стоит отметить, что он имеет юридическое образование. До назначения на должность замглавы СБУ Баканов являлся руководителем предвыборного штаба Зеленского, а также учредителем партии "Слуга народа".
ИСТОЧНИК KP.RU