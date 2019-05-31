Курс евро вырос до 73 рублей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-31T13:52:11+03:00

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Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 21 мая, потерял в цене почти 56 копеек. Стоимость европейской валюты опустилась до отметки в 73,01 рубля. Последний раз евро продавался за 73 рубля 14 мая текущего года.

Американская валюта также укрепилась по отношению к рублю. Доллар подорожал на 33 копейки и торгуется за 65,49 рубля.

На открытии торгов в среду, 29 мая, индекс Московской биржи снижается относительно показателей сессии четверга, 30 мая, на 16,32 пункта, до уровня в 2643,2 пункта. Что касается индекса РТС, он также снижается относительно вчерашних торгов и составляет 1271,09 пункта.

Напомним, евро и доллар начали дорожать в минувший вторник, 28 мая. Европейская валюта подрожала на 2 копейки, «американец», прибавил в цене 8 копеек. На следующий день рубль потерял в цене по отношению к евро почти 56 копеек и продавался по 72,80 рубля. Доллар укрепился на 60 копеек и торговался за 65,32 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU