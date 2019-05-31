Счетная палата: пенсионеры тратят на жизнь 200 рублей в день
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала о тратах российских пенсионеров. По ее словам, нынешняя пенсия позволяет им покупать для себя товары са сумму не больше 200 рублей в день.
"Средний размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни. Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей) говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день", - приводит слова Орловой РИА "Новости".
Аудитор напомнила, что размер пенсий связан с объемом страховых взносов работающих граждан. При этом зарплата во многих регионах не превышает 25 тысяч рублей. Поэтому их пенсия такая маленькая.
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ИСТОЧНИК KP.RU