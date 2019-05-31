2019-05-31T13:42:22+03:00
Общество

Счетная палата: пенсионеры тратят на жизнь 200 рублей в день

Григорий ЛЕОРДА
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Пенсионер может потратить на себя только 200 рублей в день.Пенсионер может потратить на себя только 200 рублей в день.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала о тратах российских пенсионеров. По ее словам, нынешняя пенсия позволяет им покупать для себя товары са сумму не больше 200 рублей в день.

"Средний размер пенсии, который сейчас составляет чуть более 14 тысяч рублей, конечно, не может обеспечить пожилому человеку достойный уровень жизни. Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей) говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остается всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день", - приводит слова Орловой РИА "Новости".

Аудитор напомнила, что размер пенсий связан с объемом страховых взносов работающих граждан. При этом зарплата во многих регионах не превышает 25 тысяч рублей. Поэтому их пенсия такая маленькая.

В 2019 году пенсионный возраст был повышен. Сайт kp.ru предлагает рассчитать к какому году вы уйдете на пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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