2019-05-31T13:42:28+03:00
Политика

Рогозин: США давно проводят политику вытеснения России с рынка пусковых услуг

Глава Роскосмоса заявил, что статус-кво будет существовать еще 3,5 года
Марина ВЕНЦОВА
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий РогозинГенеральный директор Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Евгения ГУСЕВА
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Соединенные Штаты уже давно проводят политику вытеснения России с рынка пусковых услуг.

«США уже давно проводят политику, чтобы вытеснить Россию с рынка пусковых услуг, - сказал он. - Это заключается и в политике демпинга в отношении собственных компаний, как государственных, так и частных».

По слова Рогозина, статус-кво будет существовать еще 3,5 года. «Видимо, до конца 2022 года США будут продолжать летные испытания и квалификацию своих пилотируемых коммерческих кораблей», - отметил он.

Пентагон, как ранее писал сайт kp.ru, включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических пусков – как с Китаем, Северной Кореей, Ираном, Суданом и Сирией. Запрет вступит в силу 31 декабря 2022 года.

При этом в Роскосмосе отметили, что такое решение Минобороны США негативно отразиться на международном сотрудничестве при организации пусков на коммерческой основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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