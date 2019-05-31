Совбез России и Путин обеспокоились ситуацией в Идлибе

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-31T13:58:49+03:00

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Владимир Путин обсудил ситуацию в Идлибе с постоянными членами Совета безопасности РФ. В совещании приняли участие председатель СФ Валентина Матвиенко и председатель ГД Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников и другие.

"Участники совещания говорили о ситуации в Идлибе. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков-террористов", - сказал о результатах встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Cайт kp.ru писал о просьбе поспреда Сирии при ООН прекратить поддержку террористов в Идлибе. Такое заявление прозвучало на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в арабской республике. На этом фоне США заподозрили сирийские войска в применении запрещенного химического оружия. В Минобороны РФ эти заявления назвали ложью.

ИСТОЧНИК KP.RU