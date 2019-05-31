2019-05-31T14:34:56+03:00
Общество

В Госдуме обсудят закон о чистоте пива

Депутат Сергей Иванов предлагает определиться с понятиями "живое" и "мертвое"
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутат позаботился о чистоте пива для россиян.Депутат позаботился о чистоте пива для россиян.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В Государственную думу внесен законопроект "О чистоте пива". Его автор - депутат ЛДПР Сергей Иванов предложил законодательно определить какой напиток считать суррогатом, а какой "живим" или "мертвым".

"Пиво не прошедшее процесс пастеризации называется «живое пиво». Пиво прошедшее процесс пастеризации называется «мертвое пиво»", - гласит текст документа.

К пенному в законе относят только напиток с "содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок". Все остальное - суррогат.

"Пиво является древнейшим напитком известным человечеству и широко распространенным пищевым продуктом. Польза натурального пива, приготовленного согласно традиционному рецепту (ячменный солод, хмель, вода) и употребляемого в умеренных дозах, признается современной медициной", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект направлен, во-первых, на то, что бы банки с пенным клеймили одной из трех фраз: «живое пиво», «мертвое пиво» и «пивной суррогат». К рекламе на ТВ в случае принятия закона допустят только "живое пиво".

В ТЕМУ

Семь необычных фактов о пользе пива

Пенный напиток не только помогает скрасить вечерок, но и избавиться от морщин и заразы [+пивной рецепт викингов от простуды]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео: США делают все, чтобы проверить информацию о казнях дипломатов в КНДР
Яровая предложила проводить всероссийскую минуту молчания 22 июня
Помпео: США не будут говорить о санкциях против «Северного потока - 2», пока их не введут
В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека
Власти Косово объявили персоной нон грата россиянина, пострадавшего во время полицейского рейда
Совбез России и Путин обеспокоились ситуацией в Идлибе
Президент Сербии шокирован отсутствием реакции ЕС на действия Приштины
Курс евро вырос до 73 рублей
Названа лучшая песня за всю историю человечества
Рогозин: США давно проводят политику вытеснения России с рынка пусковых услуг
Счетная палата: пенсионеры тратят на жизнь 200 рублей в день
Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ
В Госдуме могут обсудить полный запрет на тонировку
МИД ФРГ: Берлин и Вашингтон заинтересованы в диалоге с Москвой
Умер кот-зомби из фильма «Кладбище домашних животных»
В бюджет субъектов России предложили зачислять 30% поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть
Девять машин и остановка повреждены в результате дождя и ветра в Москве
Россияне попались на продаже наркотиков в Бали
МИД Турции опроверг информацию об отсрочке закупок С-400
Детский омбудсмен: 107 детей погибли, выпав из окна
Норвежский вундеркинд заколотил девять голов за один матч
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Роскосмос будет искать топ-менеджеров на специальных сайтах
Встречу в нормандском формате в Кремле считают нужной
СНБО Украины: встреча в нормандском формате может пройти в июле