В Госдуме обсудят закон о чистоте пива

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-31T14:34:56+03:00

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В Государственную думу внесен законопроект "О чистоте пива". Его автор - депутат ЛДПР Сергей Иванов предложил законодательно определить какой напиток считать суррогатом, а какой "живим" или "мертвым".

"Пиво не прошедшее процесс пастеризации называется «живое пиво». Пиво прошедшее процесс пастеризации называется «мертвое пиво»", - гласит текст документа.

К пенному в законе относят только напиток с "содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода, хмеля и воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок". Все остальное - суррогат.

"Пиво является древнейшим напитком известным человечеству и широко распространенным пищевым продуктом. Польза натурального пива, приготовленного согласно традиционному рецепту (ячменный солод, хмель, вода) и употребляемого в умеренных дозах, признается современной медициной", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект направлен, во-первых, на то, что бы банки с пенным клеймили одной из трех фраз: «живое пиво», «мертвое пиво» и «пивной суррогат». К рекламе на ТВ в случае принятия закона допустят только "живое пиво".

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ИСТОЧНИК KP.RU