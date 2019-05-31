2019-05-31T14:54:01+03:00
В мире

Помпео: США делают все, чтобы проверить информацию о казнях дипломатов в КНДР

Южнокорейские журналисты утверждают, что власти Северной Кореи казнили сотрудников МИД, участвовавших в переговорах Ким Чен Ына с Трампом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Власти Соединенных Штатов пытаются проверить сообщения южнокорейских СМИ о казнях высокопоставленных чиновников из Северной Кореи после безрезультатной встречи лидера КНДР Ким ЧенЫна с американским президентом Дональдом Трампом. Соответствующие заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маас, которые состоялись в Берлине в пятницу, 31 мая.

«Мы видели сообщения, о которых вы говорите. Мы делаем все, чтобы проверить их. Пока больше сказать ничего не могу», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в южнокорейских СМИ появилась информация о казни спецпредставителя Северной Кореи по политике в отношении Соединенных Штатов Ким Хёк Чхоль и четырех северокорейских дипломатов, которые присутствовали на саммите в Ханое между США и КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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