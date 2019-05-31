Яровая предложила проводить всероссийскую минуту молчания 22 июня

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-31T14:53:30+03:00

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Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая выступила за проведение всероссийской минуты молчания в День памяти и скорби. С ее слов, лучше всего акцию провести в 12 часов дня. Именно в это время о Великой Отечественной войне узнала страна.

"Очень важно, чтобы 22 июня [акция] "Свеча памяти", которую мы проводим, была дополнена еще и общей минутой молчания, когда бы останавливалась вся страна. Если бы у нас в стране появилась традиция общей минуты молчания, наверное, это и для всего мира стало бы напоминанием, что мы помним о том, что на нашу страну вероломно напали, и наш солдат защитил весь мир от фашизма и подарил право на жизнь современным поколениям, которые мы очень уважаем, ценим взаимодействие с ними, но они этой правды просто не знают", - сказала политик в пятницу, 31 мая.

Яровая отметила, что если бы в стране объявляли минуту молчания по каждому погибшему солдату, то "мир замолчал бы на 50 лет". С ее слов, если бы в Европе знали об это, то не смогли бы видеть в российском солдате агрессора, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU