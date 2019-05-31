Спикер Верховной Рады заявил, что не позволит отменить закон о языке

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-31T15:16:18+03:00

В то же время команда президента Украины подумывает рассмотреть этот вопрос

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент и правительство Украины не позволят отменить законы об исключительном использовании государственного языка и декоммунизации.

Такое обещание прозвучало после того, как команда нового президента страны Владимира Зеленского заговорила о возможности пересмотра данных проектов.

"К сожалению, это сегодня для них становится обычной политикой. Так вот, я хочу сказать - и от имени Верховной рады, и правительства, - украинский народ вам этого не позволит, земля под вами будет гореть", - цитирует ТАСС Парубия.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский еще до вступления в должность главы государства обещал провести тщательный анализ закона об исключительности украинского языка на предмет соответствия Конституции страны. При этом в команде политика данный проект сравнили в "кнутом", использование которого может привести к негативным последствиям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU