Спикер Верховной Рады заявил, что не позволит отменить закон о языке
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент и правительство Украины не позволят отменить законы об исключительном использовании государственного языка и декоммунизации.
Такое обещание прозвучало после того, как команда нового президента страны Владимира Зеленского заговорила о возможности пересмотра данных проектов.
"К сожалению, это сегодня для них становится обычной политикой. Так вот, я хочу сказать - и от имени Верховной рады, и правительства, - украинский народ вам этого не позволит, земля под вами будет гореть", - цитирует ТАСС Парубия.
Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский еще до вступления в должность главы государства обещал провести тщательный анализ закона об исключительности украинского языка на предмет соответствия Конституции страны. При этом в команде политика данный проект сравнили в "кнутом", использование которого может привести к негативным последствиям.
Украинский язык стал «исключительным» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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