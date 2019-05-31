Зеленский выгнал из СНБО команду Порошенко

СЕГОДНЯ 15:28 2019-05-31T15:28:16+03:00

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Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая, изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оттуда были исключены соратники прошлого президента Петра Порошенко. Это следует из опубликованного указа.

Так, поста лишился бывший глава СНБО Александр Турчинов, бывший глава администрации президента Игорь Райнин, бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Вместо них Зеленский поставил людей из своей команды. Так секретарем СНБО стал Александр Данилюк. В Совет также вошел новый глава администрации президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы администрации Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

ИСТОЧНИК KP.RU