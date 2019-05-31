"Инициатива высосана из пальца": Топонимист о присвоении имен аэропортам

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-31T15:48:12+03:00

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Топонимист Андрей Рыжков выразил надежду на то, что присвоенные аэропортам имена исторических личностей лишь дополнят уже имеющиеся названия, и известные во всем мире "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" сохранят свои международные коды и краткие обозначения.

"Эта инициатива, по идее, не должна привести к дополнительному запутыванию пассажиров, а может использоваться только в туристических, просветительских и культурных целях. А какие-то аэропорты из этого списка не имели вообще собственных названий. Конечно, они там приживутся, хотя бы за неимением конкурента. А другие – жизнь покажет", - сказал эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712155" frameborder="0"></iframe> Андрей Рыжков , топонимист про новые названия аэропортов.

Он напомнил, что в Советском Союзе, да и в современной России, принято называть аэропорты по пригородным местностям, в которых они располагаются. Отсюда такие красивые названия, как "Кольцово", "Храброво" и "Елизово".

"С моей точки зрения, как топонимиста, такие названия имеют собственную культурно-историческую ценность. Но в некоторых случаях эта инициатива, что называется, высосана из пальца", - сказал Андрей Рыжков.

Ранее сайт kp.ru публиковал полный список 44 переименованных аэропортов и их новые названия, утвержденные указом президента РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU