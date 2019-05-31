2019-05-31T15:43:51+03:00
Общество

ВКонтакте продает набор стикеров, чтобы помочь онкобольним

Прибыль от продажи стикерпака будет перечислена в фонд AdVita
Григорий ЛЕОРДА
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Продажа набора "Летающие звери" начнется в День защиты детей.Продажа набора "Летающие звери" начнется в День защиты детей.Фото: материалы пресс-служб
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Социальная сеть Вконтакте впервые запустит благотворительные стикеры. Прибыль от продажи набора «Летающие звери» будут перечислены в фонд AdVita ("Ради жизни"), который помогает людям, страдающим онкологическими заболеваниями.

"Мы понимаем, что благотворительность — важная часть любого общества, и аудитория ВКонтакте — не исключение. Поэтому вместе с фондом AdVita решили запустить акцию, которая даст возможность пользователям VK внести свой вклад в работу благотворительной организации с помощью нетривиального инструмента — стикеров. Мы верим, что распространение стикеров окажет благотворное влияние на популяризацию помощи нуждающимся людям вокруг нас", - сказала руководитель направления "Благотворительность" социальной сети Екатерина Кочнева.

Запуск акции намечен на 1 июня — в Международный день защиты детей. Герои благотворительного стикерпака - свинка Софи и слон Прабу. Приобрести набор можно будет все лето. Цена - 63 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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