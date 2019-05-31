2019-05-31T16:04:55+03:00
Политика

В АТОР спрогнозировали увеличения турпотока в Японию после отмены визового режима

В ассоциации оценили перспективы, которые откроются для туризма в этом случае
Елена АКИМОВА
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Отмена визового режима с Японией увеличит поток туристов на 30 процентовОтмена визового режима с Японией увеличит поток туристов на 30 процентовФото: Олег ЗОЛОТО
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Россия и Япония могут упростить визовый режим для туристов. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своим японским коллегой предложил отказаться от бюрократических формальностей. Это, по мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, поспособствует росту туристического потока между странами.

«Российско-японские отношения как раз показывают образец поступательного упрощения безвизового режима. Сейчас пока это коснулось именно документов, которые требуются для получения виз», — заявил Горин RT.

Отмена виз привлечет российских туристов в Японию и наоборот, сегодняшний показатель увеличится на 30 процентов. Данный шаг будет отличным подспорьем для туризма.

Ранее во время переговоров министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что внешнеполитический диалог между Токио и Москвой вносит вклад в развитие обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А Сергей Лавров отметил, что какой особенной активности военнослужащих на Курильских островах нет. Российский военные находятся на своей суверенной территории и ведут каждодневную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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