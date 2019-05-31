2019-05-31T16:06:51+03:00
Политика

Россия расширила «черный список» представителей Евросоюза

В российском МИД заявили, что решение по введению ограничительных мер является ответом на действия Европейского Союза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В российском МИД заявили, что решение по введению ограничительных мер является ответом на действия Европейского СоюзаВ российском МИД заявили, что решение по введению ограничительных мер является ответом на действия Европейского СоюзаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ответ на действия Евросоюза по введению ограничительных мер в отношении к России Москва приняла решение о расширении «черного списка» представителей Европейского Союза. Соответствующие заявление сделано в распространенном комментарии МИД РФ.

«Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», - сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства, которое было направлено представителю ЕС в России.

Напомним, в марте этого года в Министерстве иностранных дел России заявили, что предлог для внесения восьми россиян в «черный список» Европейского Союза «поражает своим лицемерием и цинизмом». Тогда в российском МИД сообщили, что «российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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