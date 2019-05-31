Свидетель по делу "Седьмой студии" стал одним из подозреваемых

СЕГОДНЯ 16:07 2019-05-31T16:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Индивидуальный предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников стал новым подозреваемым по делу "Седьмой студии". Об этом сообщили близкие к следствию источники, а также сам мужчина.

Синельников рассказал, что его статус свидетеля сменился на подозреваемого, однако комментировать случившееся отказался. Дело выделено в отдельное производство.

Известно, что предприниматель занимался обналичиванием бюджетных денег, выделяемых театру на проект "Платформа". Операции проводились в рамках фиктивных договоров под процент (около 8,5% - 9%). Теперь Синельникова подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Ранее мужчина уже признал свою вину, но официальные обвинения ему не предъявили. В ходе допросов предприниматель рассказал, что бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева присылала ему договоры, он их подписывал и отсылал обратно. Дальше на счет в банке поступали деньги, которые Синельников обналичивал, и сам привозил в Москву, передает Forbes.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас по делу "Седьмой студии" объявлен перерыв. Суд назначил комплексную экспертизу, в ходе которой будет установлено сколько денег реально было потрачено на проект "Платформа", а сколько - похищено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701855" frameborder="0"></iframe> Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU