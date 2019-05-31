На Украине возбудили еще одно дело против Порошенко

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-31T16:21:47+03:00

Теперь бывшего президента страны подозревают в захвате власти

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Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.

Согласно его данным, основанным на материалах ГБР, политика подозревают в захвате власти.

"Друзья, информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия", — написал Портнов в социальных сетях.

Он пояснил, что, будучи главой государства, политик отменил условия конкурса и незаконно назначил двух своих сторонников членами инстанции.

Стоит отметить, что это уже пятое дело против Порошенко за последнюю неделю. Сайт kp.ru писал, что сначала бывшего украинского лидера обвинили в государственной измене из-за инцидента в Керченском проливе, потом в злоупотреблении властью и служебным положением, а затем добавилось еще незаконное обогащение и узурпация судебной власти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU