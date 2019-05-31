2019-05-31T16:40:28+03:00
Происшествия

Самолет времен Второй мировой войны разбился на юге Польши

Стилизованное под британский истребитель судно долго кружило над лесом, а после рухнуло на землю
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент с самолетом произошел в Силезском воеводствеИнцидент с самолетом произошел в Силезском воеводствеФото: REUTERS
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Легкомоторный самолет времен Второй мировой войны разбился в пятницу, 31 мая, на юге Польши. Известно, что воздушное судно было стилизовано под британский истребитель Spitfire и принадлежало расположенному неподалеку от места ЧП частному историческому музею "Дивизион 303".

Инцидент произошел в Силезском воеводстве. По словам очевидцев случившегося, самолет долго кружил над лесом, а потом неожиданно рухнул на землю. Пилот погиб на месте. Сейчас в районе авиакатастрофы работают пожарные и правоохранители. Причины трагедии пока неизвестны, передает радиостанция RMF FM.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлой недели недалеко от болгарского города Ихтиман Софийской области также разбился небольшой самолет. В аварии погибли пилот и пассажир летательного аппарата - мужчина и женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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