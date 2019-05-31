2019-05-31T16:58:08+03:00
Происшествия

В Москве автомобиль влетел в остановку после столкновения с фурой

Авария с участием каршеринговой машины произошла возле станции метро "Текстильщики" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На остановке было много людей, но никто из них не пострадалНа остановке было много людей, но никто из них не пострадалФото: скриншот с видео
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Автомобиль каршеринговой сети "Делимобиль" влетел в остановку возле станции метро "Текстильщики" на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел днем в пятницу, 31 мая.

Машина вылетела с дороги после того, как столкнулась с фурой. В этот момент на остановке было много людей, но, к счастью, все они успели отбежать. Как сообщили "Комсомольской правде" очевидцы случившегося, обошлось без пострадавших.

У метро Текстильщики водитель делимобиля влетел в остановку с людьми после столкновения с фурой.

Кто именно виноват в ДТП, будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлой недели в распоряжении "КП" оказалось видео последствий аварии на Суворовской площади Москвы. Легковой автомобиль Skoda наехал на некое препятствие и врезался в здание театра Российской академии. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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