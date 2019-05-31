В Москве автомобиль влетел в остановку после столкновения с фурой
Автомобиль каршеринговой сети "Делимобиль" влетел в остановку возле станции метро "Текстильщики" на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел днем в пятницу, 31 мая.
Машина вылетела с дороги после того, как столкнулась с фурой. В этот момент на остановке было много людей, но, к счастью, все они успели отбежать. Как сообщили "Комсомольской правде" очевидцы случившегося, обошлось без пострадавших.
У метро Текстильщики водитель делимобиля влетел в остановку с людьми после столкновения с фурой.
Кто именно виноват в ДТП, будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлой недели в распоряжении "КП" оказалось видео последствий аварии на Суворовской площади Москвы. Легковой автомобиль Skoda наехал на некое препятствие и врезался в здание театра Российской академии. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU