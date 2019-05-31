Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-31T16:59:51+03:00

Рушана Валиева не знает, почему брат решился написать заявление на семью певицы Алсу Фото: СОЦСЕТИ

Скорее всего, все закончится проверкой и отказным материалом

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Известный адвокат, который работает со звездами, Сергей Жорин оценил перспективы уголовного дела против певицы Алсу и ее супруга. Заявление подал брат участницы Рушаны Валиевой. Он просит силовиков проверить факт накрутки голосов в пользу Микеллы в финале шоу «Голос.Дети» и привлечь к ответственности звездное семейство.

Юрист отмечает, что статья, которая указывается в заявлении, очень сложно доказывается. В данном случае не может быть никакого развития у данной истории.

По мнению адвоката, заявление нужно только для того, чтобы тема с «Голосом» не забывалась, создание нового информационного повода. Реально же к возбуждению уголовного дела это не приведет.

- Возможно это личная инициатива заявителя, а может его кто-то попросил с какой-либо другой целью. Несмотря ни на что, сама история себя изжила. Все еще происходят попытки травли Микеллы — и это, конечно, неправильно. А перспектив у этого заявления нет никаких, - прокомментировал ФАН Сергей Жорин.

Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона проекта. Позже оказалось, что голоса за девочку были накручены. Поступило более 38 000 фейковых СМС и звонков. Позже победа была аннулирована.

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- Да, у меня есть такой двоюродный брат, но я не в курсе ситуации, - ответила Рушана «КП». - Поэтому не могу комментировать событие (подробности)

Марионетка в руках манипуляторов

Семья Рушаны Валиевой — о заявлении на Алсу: «Мы не общаемся с Ильгизом и не имеем отношения к его позиции». Близкие певицы считают, что молодой человек стал марионеткой в руках манипуляторов (подробности)

Рушана Валиева. Мало половин - Нокауты - Голос - Сезон 7.

ИСТОЧНИК KP.RU