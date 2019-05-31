Переименование аэропортов: В Шереметьево 5 июня откроют памятник Пушкину

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-31T17:47:54+03:00

Имя поэта также появится на посадочных талонах и пассажирских зонах отдыха. Сегодня президент подписал указ о переименовании Шереметьево и еще 43 аэропортов

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Аэропорту "Шереметьево" присвоено имя великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Соответствующий указ 31 мая подписал президент России Владимир Путин. Присвоение аэропорту имени Александра Пушкина ранее было определено народным голосованием.

- Образ, вехи из биографии и художественное творчество поэта будут достойно представлены и воплощены современными технологичными средствами и креативными форматами в аэропорту, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".

Уже известно, что имя поэта появится на медиа-экранах, посадочных талонах, в пассажирских зонах отдыха. А накануне 220-летия великого русского поэта и писателя, 5 июня, в "Шереметьево" будет торжественно открыт памятник Александру Пушкину. Скульптура будет находиться в атриуме зоны вылета Терминала E.

- В этот же день пассажиры и гости смогут побывать на литературных чтениях произведений поэта, на открытии выставки "Москва и Пушкин". Состоится флешмоб, посвященный великому поэту, - добавили в пресс-службе аэропорта.

Весь этот год в аэропорту будут проходить фотовыставки, лекции и перформансы, которые познакомят российскую и международную публику с творческим наследием поэта. Также откроется литературная гостиная в Музее истории Шереметьево.

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ИСТОЧНИК KP.RU