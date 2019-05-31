Поджигателя храма в Южном Тушино отправили в колонию почти на три года

СЕГОДНЯ 17:54 2019-05-31T17:54:51+03:00

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Тушинский суд Москвы признал 35-летнего Евгения Сенчина виновным в поджоге православного храма Иоанна Богослова и приговорил его к двум годам и 11 месяцам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Марина Свиридова.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце 2018 года в Южном Тушино почти дотла выгорел православный храм. Деревянное сооружение являлось временным местом проведения служб, пока шло строительство каменной церкви, однако ночью 6 ноября Сенчин к принес к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их. Ущерб от пожара составил около одного миллиона рублей. Восстановлению храм не подлежит.

Сам поджигатель позже объяснил, что деревянное "сооружение все изменило", и в парке, где раньше гуляли с детьми, стало гораздо меньше места, поэтому он решил его ликвидировать.

Приговор в отношении Сенчина все еще может быть обжалован в Московском городском суде до вступления в силу, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/676639" frameborder="0"></iframe> Пожар в храме Апостола Евангелиста Иоанна Богослова.

ИСТОЧНИК KP.RU