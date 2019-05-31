2019-05-31T17:54:51+03:00
Происшествия

Поджигателя храма в Южном Тушино отправили в колонию почти на три года

В ноябре 2018 года Евгений Сенчин до основания сжег религиозное сооружение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Храм до и после поджога. Фото: maps.google.ru, facebook.comХрам до и после поджога. Фото: maps.google.ru, facebook.com
Изменить размер текста:

Тушинский суд Москвы признал 35-летнего Евгения Сенчина виновным в поджоге православного храма Иоанна Богослова и приговорил его к двум годам и 11 месяцам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-секретарь инстанции Марина Свиридова.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце 2018 года в Южном Тушино почти дотла выгорел православный храм. Деревянное сооружение являлось временным местом проведения служб, пока шло строительство каменной церкви, однако ночью 6 ноября Сенчин к принес к стене церкви автомобильные покрышки и поджег их. Ущерб от пожара составил около одного миллиона рублей. Восстановлению храм не подлежит.

Сам поджигатель позже объяснил, что деревянное "сооружение все изменило", и в парке, где раньше гуляли с детьми, стало гораздо меньше места, поэтому он решил его ликвидировать.

Приговор в отношении Сенчина все еще может быть обжалован в Московском городском суде до вступления в силу, передает ТАСС.

Пожар в храме Апостола Евангелиста Иоанна Богослова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Защита Мамаева просит Москалькову помочь в восстановлении прав футболиста
Экс-консул Эквадора назвал убедительным доклад о применении к Ассанжу психологических пыток
Власти Косово пригрозили Евросоюзу провести референдум об объединении с Албанией
Переименование аэропортов: В Шереметьево 5 июня откроют памятник Пушкину
Украинский суд не стал арестовывать активы "дочек" российских банков
В Подмосковье спасли лисенка, запутавшегося в футбольной сетке
Порошенко прокомментировал уголовные дела, заведенные против него
Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу
В МИД РФ рассказали о расследовании ситуации с пострадавшим в Косово гражданином России
В Москве автомобиль влетел в остановку после столкновения с фурой
В Украине появился новый посол США