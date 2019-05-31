Экс-консул Эквадора назвал убедительным доклад о применении к Ассанжу психологических пыток

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-31T18:03:48+03:00

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Фидель Нарваес, который был консулом Эквадора в Лондоне с 2011 по 2017 годы, назвал убедительными слова специального докладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера о симптомах имеющиеся у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые свидетельствуют о том, что журналист несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

«Несомненно, что Джулиан был жертвой убийства личности, целью которого было подчинить его, заставить его замолчать, лишить поддержки гражданского общества», - передает РИА-Новости слова Нарваес, который заявил, что сам наблюдал такое отношение к журналисту в течение семи лет, которые он знает Ассанжа.

Экс-консул также указал на то, что «Эквадора, который защищал Джулиана, больше не существует», поскольку новое правительство страны «сотрудничает с преследователями Ассанжа».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, спецдокладчик ООН обвинил Великобританию, Соединенные Штаты и Швецию в том, что они совместно организовали «непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете» против журналиста, который накануне был переведен в тюремную больницу.

Кот Ассанжа смотрит запись его задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU