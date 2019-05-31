Защита Мамаева просит Москалькову помочь в восстановлении прав футболиста

СЕГОДНЯ 18:14 2019-05-31T18:14:21+03:00

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Защита игрока футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в восстановлении прав спортсмена.

Так, предлагается направить на судебное заседание в Мосгорсуде сотрудника аппарата омбудсмена, который бы передал председателю инстанции Ольге Егоровой письмо с сообщением о нарушении прав осужденных.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обращает внимание на то, что суд первой инстанции допустил ошибку, которая. в свою очередь, повлекла незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

"Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи", - цитирует ТАСС защитника.

Сайт kp.ru писал о том, что 13 июня будет рассматриваться жалоба на приговор Пресненского суда в отношении футболистов. Если приговор оставят без изменений, то Мамаев должен будет провести в колонии год и пять месяцев, а другой фигурант дела, член ФК "Зенит" Александр Кокорин, так же осужденный по статьям "Побои" и "Хулиганство" - полтора года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707312" frameborder="0"></iframe> Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом.

ИСТОЧНИК KP.RU