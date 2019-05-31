В Мадриде задержали члена террористического "бюро перевозок"
Испанские полицейские задержали гражданина Сирии, который может быть причастен к террористической группировке "Исламское государство"*.
Правоохранители считают, что мужчина является членом финансового аппарата организации и так называемого "бюро перевозок". Он помогал иностранным боевикам возвращаться в Европу и собирал средства для дальнейшего перевода лидерам группировки.
При этом сириец тщательно скрывал свою противозаконную деятельность в обычной жизни и принимал самые различные меры предосторожности.
На сайте МВД Испании уточняется, что операция по задержанию подозреваемого проходила в Мадриде. Полицейские осмотрели дом мужчины, а его самого поместили под стражу без возможности выйти на свободу под залог.
Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее еще семь членов одной из ячеек ИГ* были задержаны в Подмосковье. Мужчины занимались вербовкой новых сторонников и призывали людей нападать на правоохранителей.
* - запрещенная в России террористическая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU