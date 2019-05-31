В Мадриде задержали члена террористического "бюро перевозок"

СЕГОДНЯ 18:54 2019-05-31T18:55:59+03:00

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Испанские полицейские задержали гражданина Сирии, который может быть причастен к террористической группировке "Исламское государство"*.

Правоохранители считают, что мужчина является членом финансового аппарата организации и так называемого "бюро перевозок". Он помогал иностранным боевикам возвращаться в Европу и собирал средства для дальнейшего перевода лидерам группировки.

При этом сириец тщательно скрывал свою противозаконную деятельность в обычной жизни и принимал самые различные меры предосторожности.

На сайте МВД Испании уточняется, что операция по задержанию подозреваемого проходила в Мадриде. Полицейские осмотрели дом мужчины, а его самого поместили под стражу без возможности выйти на свободу под залог.

Сайт kp.ru писал о том, что месяцем ранее еще семь членов одной из ячеек ИГ* были задержаны в Подмосковье. Мужчины занимались вербовкой новых сторонников и призывали людей нападать на правоохранителей.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU