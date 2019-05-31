2019-05-31T20:14:05+03:00
Общество

В Яренске демонстрируют, как будет работать экотехнопарк "Шиес"

Специалисты Информационного центра ведут разъяснительную работу с жителями региона, которые готовы к диалогу
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В Ленском районе Архангельской области, в селе Яренск открыт Информационный центр, специалисты которого компетентно отвечают на все вопросы связанные со строительством ЭкоТехноПарка «Шиес». Центр открыли в торжественной обстановке гендиректор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев, заместитель гендиректора Геннадий Титов и председатель Фонда развития Ленского района Сергей Литвинов.

Теперь любой гость Центра может увидеть технологии, которые применяют строители. На месте также работают представители инвестора, которые могут показать нормативно-правовую документацию и рассказать об особенностях современных технологий хранения и переработки коммунальных отходов.

Через 10 дней постоянный Информационный центр появится на станции "Шиес".

Гендиректор ООО «Технопарк» Евгений Пеняев отметил, что в центр приглашает к диалогу "всех, кого беспокоит ситуация, сложившаяся с мусором в Архангельской области, и всех, кто хочет видеть Поморье чистым и экологически благополучным регионом России".

Отметим, что работа Центра абсолютна прозрачна: на месте встречи с жителями региона будет вестись онлайн-трансляция с возможностью задавать вопросы и получать ответы на официальном сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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