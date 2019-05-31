Песков заявил, что США ведут себя как во времена Дикого Запада

СЕГОДНЯ 20:27 2019-05-31T20:27:45+03:00

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Соединенные Штаты предпочитают угрозы "времен Дикого Запада" ведению честной конкуренции в энергетической сфере. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российско-немецкий газопровод "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы и при этом составит серьёзную конкуренцию американским производителям и поставщикам "голубого топлива". Именно поэтому Вашингтон так активно препятствует реализации проекта.

"Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: "Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа", — цитирует телеканал RT Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в международном сообществе неоднократно звучали высказывания о безальтернативности российского газа для Европы. Западу просто не выгодно покупать сжиженный природный газ у США, поскольку он на 30% дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU