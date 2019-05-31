2019-05-31T20:27:45+03:00
Политика

Песков заявил, что США ведут себя как во времена Дикого Запада

Честной конкуренции в энергетической сфере американцы предпочитают угрозы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты предпочитают угрозы "времен Дикого Запада" ведению честной конкуренции в энергетической сфере. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российско-немецкий газопровод "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы и при этом составит серьёзную конкуренцию американским производителям и поставщикам "голубого топлива". Именно поэтому Вашингтон так активно препятствует реализации проекта.

"Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: "Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа", — цитирует телеканал RT Пескова.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в международном сообществе неоднократно звучали высказывания о безальтернативности российского газа для Европы. Западу просто не выгодно покупать сжиженный природный газ у США, поскольку он на 30% дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Лавров заявил, что договор между РФ и Японией должен отражать реалии
В Яренске демонстрируют, как будет работать экотехнопарк "Шиес"
Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Москва распахнула двери клиник для жителей Архангельской области
Китай создаст список ненадежных иностранных предприятий
Ремонт здания Госдумы отложили из-за пустот в фундаменте
Постпред РФ при ЕС уверен, что США не остановят "Северный поток-2"
Украинцы не смогут проголосовать в России на выборах в Раду
В МИД РФ прокомментировали решение Косово объявить россиянина персоной нон грата
В Мадриде задержали члена террористического "бюро перевозок"
Полковник Захарченко сломал зуб, отведав тюремной каши
Защита Мамаева просит омбудсмена Москалькову помочь в восстановлении прав футболиста
Защита Мамаева просит Москалькову помочь в восстановлении прав футболиста
Экс-консул Эквадора назвал убедительным доклад о применении к Ассанжу психологических пыток
Поджигателя храма в Южном Тушино отправили в колонию почти на три года
Власти Косово пригрозили Евросоюзу провести референдум об объединении с Албанией
Переименование аэропортов: В Шереметьево 5 июня откроют памятник Пушкину
Украинский суд не стал арестовывать активы "дочек" российских банков
В Подмосковье спасли лисенка, запутавшегося в футбольной сетке
Порошенко прокомментировал уголовные дела, заведенные против него
Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу
В МИД РФ рассказали о расследовании ситуации с пострадавшим в Косово гражданином России
В Москве автомобиль влетел в остановку после столкновения с фурой
В Украине появился новый посол США