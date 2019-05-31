Лавров заявил, что договор между РФ и Японией должен отражать реалии

СЕГОДНЯ 20:45 2019-05-31T20:45:43+03:00

Пока же стороны не достигли компромисса, проблем все еще немало

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Мирный договор между Россией и Японией должен отражать современные реалии и задавать ориентиры для дальнейшего развития двусторонних отношений. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписанным на другой день после окончания войны, а который все-таки отражал бы десятилетия, прошедшие с тех пор", - сказал глава ведомства.

При этом он напомнил, что Токио еще предстоит признать итоги Второй мировой войны, и достигнуть компромисса по этому вопросу пока не удается. Повышение интенсивности переговорного процесса также не свидетельствует о достижении прогресса.

"Пока проблем еще немало", - цитирует РИА Новости Лаврова.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно высказался в пользу ускорения переговоров с РФ по мирному договору. Дипломат не стал отрицать, что достичь ратификация соглашения удастся лишь, когда будут продуманы различные комбинации, которые устраивают оба государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708061" frameborder="0"></iframe> Заявление Сергея Лаврова по итогам встречи с главой МИД Японии Таро Коно.

ИСТОЧНИК KP.RU