На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

СЕГОДНЯ 21:06 2019-05-31T21:06:20+03:00

Выброс лавы не представляет опасности для местных жителей и туристов

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На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы. Специалисты уверяют, что активность не представляет угрозы для местных жителей и туристов.

Более того, люди узнали о случившемся лишь из выпусков новостей - вершина вулкана не видна за облаками. Работа местного аэропорта в Катании также не была нарушена.

onthevolcano.it Извержение вулкана Этна на Сицилии

Сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря на Сицилии уже происходило извержение вулкана. Тогда оно сопровождалось мощным землетрясением и привело к серьезным разрушениям в шести коммунах. Пострадали несколько десятков человек.

donahernandez86 Извержение не представляет опасности для людей и их домов

Сотрудники Национального института геофизики и вулканологии считают, что подземные толчки могли быть вызваны вулканической активностью и подъемом глубинной магмы, которые и вырвалась из жерла в эту пятницу, 31 мая, передает Rai News 24.

ИСТОЧНИК KP.RU