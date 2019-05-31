2019-05-31T21:06:20+03:00
Происшествия

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Выброс лавы не представляет опасности для местных жителей и туристов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Сицилии произошло извержение вулкана ЭтнаНа Сицилии произошло извержение вулкана ЭтнаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы. Специалисты уверяют, что активность не представляет угрозы для местных жителей и туристов.

Более того, люди узнали о случившемся лишь из выпусков новостей - вершина вулкана не видна за облаками. Работа местного аэропорта в Катании также не была нарушена.

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Извержение вулкана Этна на Сицилии
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Сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря на Сицилии уже происходило извержение вулкана. Тогда оно сопровождалось мощным землетрясением и привело к серьезным разрушениям в шести коммунах. Пострадали несколько десятков человек.

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Извержение не представляет опасности для людей и их домов
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Сотрудники Национального института геофизики и вулканологии считают, что подземные толчки могли быть вызваны вулканической активностью и подъемом глубинной магмы, которые и вырвалась из жерла в эту пятницу, 31 мая, передает Rai News 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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