На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы. Специалисты уверяют, что активность не представляет угрозы для местных жителей и туристов.
Более того, люди узнали о случившемся лишь из выпусков новостей - вершина вулкана не видна за облаками. Работа местного аэропорта в Катании также не была нарушена.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце декабря на Сицилии уже происходило извержение вулкана. Тогда оно сопровождалось мощным землетрясением и привело к серьезным разрушениям в шести коммунах. Пострадали несколько десятков человек.
Сотрудники Национального института геофизики и вулканологии считают, что подземные толчки могли быть вызваны вулканической активностью и подъемом глубинной магмы, которые и вырвалась из жерла в эту пятницу, 31 мая, передает Rai News 24.
ИСТОЧНИК KP.RU