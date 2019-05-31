Члены Совбеза Украины обсудят проблемы энергетической безопасности

СЕГОДНЯ 21:29 2019-05-31T21:29:06+03:00

Главными темами станут транзит российского газа и ограничения по поставкам дизеля, масел и нефти

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Совет национальной безопасности и обороны Украины созовет специальное заседание для обсуждения проблем энергетической безопасности страны. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Проблемы в энергетической отрасли накапливались годами. СНБО через две недели проведет специальное заседание по теме энергобезопасности", - сказал он.

Данилюк подчеркнул, что "самый большой риск" сейчас представляет возможная потеря транзита российского газа через территорию Украины, ведь с 1 января 2020 года договор между сторонами перестает действовать, и введенные Москвой ограничения по поставкам дизеля, масел, нефти. Они вступят в силу уже 2 июня 2019-го, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки с составе Совбеза. Из него были исключены соратники бывшего главы государства Петра Порошенко, в частности, Александр Турчинов, Игорь Райнин, Виктор Муженко и Юрий Стець.

ИСТОЧНИК KP.RU