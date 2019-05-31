Зеленский в ближайшее время посетит Париж

СЕГОДНЯ 21:46 2019-05-31T21:46:22+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Париж в самое ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Президент нашей республики Эммануэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - сказал глава ведомства после встречи с Зеленским, которая прошла в Киеве в пятницу, 31 мая.

Министр подчеркнул, что они с украинским лидером уже проанализировали весь спектр отношений двух стран, и в словах президента прослеживалось явное желание работать над дальнейшим укреплением контактов.

"И делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - цитирует "Интерфакс-Украина" Ле Дриана.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский встречался с Макроном еще до того, как стал президентом. При этом свою беседу с французским лидером политик тогда назвал конструктивной.

ИСТОЧНИК KP.RU