Киевская школа экономики считает невозможным преподавание на украинском
Киевская школа экономики не сможет использовать в образовательном процессе исключительно украинский язык, как того требует новый закон. Такое заявление сделал почетный президент высшего учебного заведения Тимофей Милованов.
Он уверен, что преподавание на украинском не подходит для КШЭ, а потому школа продолжит реализовывать большинство программ на английском. Это действительно важно, учитывая, что вуз существует на деньги благотворителей.
"Мы должны быть ответственными перед донорами и обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире", — написал Милованов у себя на странице в Facebook.
Сайт kp.ru писал, что закон "Об исключительном использовании украинского языка как государственного" обязывает использовать мову во всех социальных сферах. Более того, 75% производимого теле- и радиовещателями контента должно быть на госязыке. Нарушителям грозят крупные штрафы и даже уголовная ответственность.
Украинский язык стал «исключительным» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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