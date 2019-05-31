2019-05-31T22:04:28+03:00
Политика

Киевская школа экономики считает невозможным преподавание на украинском

Учебное заведение планирует и дальше реализовывать большинство образовательных программ на английском языке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вуз существует на деньги благотворителейВуз существует на деньги благотворителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Киевская школа экономики не сможет использовать в образовательном процессе исключительно украинский язык, как того требует новый закон. Такое заявление сделал почетный президент высшего учебного заведения Тимофей Милованов.

Он уверен, что преподавание на украинском не подходит для КШЭ, а потому школа продолжит реализовывать большинство программ на английском. Это действительно важно, учитывая, что вуз существует на деньги благотворителей.

"Мы должны быть ответственными перед донорами и обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире", — написал Милованов у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что закон "Об исключительном использовании украинского языка как государственного" обязывает использовать мову во всех социальных сферах. Более того, 75% производимого теле- и радиовещателями контента должно быть на госязыке. Нарушителям грозят крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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