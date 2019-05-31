На Украине изменят написание русских фамилий

31 Май 23:28 2019-05-31T23:33:45+03:00

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На Украине введут новые правила правописания украинского языка, которые изменят написание некоторых российских фамилий. Свод правил был разработан институтом языкознания имени Александра Потебни Академии наук республики.

Как сообщила Телевизионная служба новостей, изменению подвергнутьс ярусские фамилии с окончанием на -ой. Теперь украинцы должны будут писать их с окончанием -ий. Например Донской - Донський, Трубецкой - Трубецький, Полевой - Полевий. Исключение в Незалежной решили сделать только для написании фамилии Льва Толстого.

Кроме того, в словах, произошедших от греческих слов с буквосочетанием "th" этот звук будет передаваться на письме не только как "ф", но и как "т". Таким образом, на Украине можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", и "Атени" вместо "Афіни".

Правительство утвердило эти правила 22 мая. Полностью Министерство образования и науки, а также Национальная академия наук их опубликуют 3 июня. Новое написание рекомендовано использовать "во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи".

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка в качестве единственного государственного незадолго до второго тура выборов. По его словам, закон не будет затрагивать права проживающих в стране национальных меньшинств, а просто даст им возможность наслаждаться украинскими песнями, фильмами и книгами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU