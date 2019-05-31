Глава Раменского района Подмосковья отрицает вину в убийстве женщины

31 Май 23:50 2019-05-31T23:50:18+03:00

Чиновник утверждает, что виделся с убитой последний раз в апреле

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Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, которого подозревают в убийстве женщины, отрицает свою вину. Об этом представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

"Кулаков отрицает вину, говорит, что встречался с погибшей в последний раз в конце апреля. Однако на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого", - цитирует ее слова РИА Новости.

Как рассказывал сайт kp.ru, главу Раменского района подозревают в убийстве замглавы местной Общественной палаты Елены Исаенковой, чье тело нашли 3 мая в окрестностях Раменского. Женщина была задушена и брошена в ее же машине на пустыре.

Кулакова допрашивали несколько дней назад, но он отрицал свою причастность к убийстве. Но экспертиза позже показала наличие в салоне машины Исаенковой ДНК главы района. Мужчине предложили пройти полиграф и детектор лжи определил, что чиновник говорит неправду. После этого, в пятницу, Кулаков был задержан. Вечером того же дня глава Раменского района досрочно ушел в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU