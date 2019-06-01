Трамп назвал Меган Маркл злобной за критику в свой адрес в прошлом

СЕГОДНЯ 02:34 2019-06-01T02:36:32+03:00

Меган Маркл и принц Гарри с их новорожденным сыном Арчи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее давнюю критику в его адрес. Американский лидер дал интервью газете The Sun в преддверии своего визита в Великобританию.

Трамп заявил, что счастлив, что снова удостоится чести быть принятым королевой Елизаветой II, а также сделал вид, что ничего не знает о высказываниях о своей персоне Меган Маркл, когда она была американской актрисой.

"Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной", - сказал Трамп.

При этом он выразил мнение, что Маркл прекрасно справится со статусом герцогини Сассекской и станет очень хорошей "американской принцессой".

Меган Маркл очень резко отзывалась о Трампе во время президентской гонки 2016 года. Она пригрозила уехать в Канаду, если миллиардер победит на выборах. По словам главы Белого дома, он ничего не знал об этом.

По данным издания, Трамп не увидит Меган во время своей поездки по Великобритании. Герцогиня пропустит несколько официальных мероприятий, поскольку занимается своим новорожденным сыном.

Ходят слухи, что Маркл и Трампа специально стараются держать друг от друга подальше, опасаясь неловкой конфронтации.

ИСТОЧНИК KP.RU