В России отменен национальный внутрисетевой роуминг

СЕГОДНЯ 03:09 2019-06-01T03:13:04+03:00

Это касается как услуг в зоне покрытия сети операторов, так и за ее пределами

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С 1 июня 2019 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Сегодня в силу вступили изменения в статьи 46 и 54 федерального закона "О связи".

В документе сказано, что операторы мобильной связи внутри своей сети устанавливают одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе РФ тот находится. Это касается как услуг в зоне покрытия сети операторов, так и за ее пределами.

Оплату оператор может взимать за соединение с абонентом, территориально находящимся за пределами России, передает Интерфакс.

Напомним, в России на протяжении последних лет действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и роуминг для Крыма.

Закон об отмене роуминга в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года. В мае 2019 года глава правительства подписал постановление, которое дополнило правила оказания услуг телефонной связи в части отмены роуминга.

ИСТОЧНИК KP.RU