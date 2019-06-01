2019-06-01T06:16:18+03:00
Политика

Россия расширила черный список чиновников из стран Евросоюза

Число граждан ЕС, которым запрещен въезд в РФ, доведено до паритетного со списком Евросоюза
Юлия ДИВЕЕВА
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В России расширили список невыездныхВ России расширили список невыездныхФото: REUTERS
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Россия расширяет свой черный список представителей стран Евросоюза в ответ на введение санкций ЕС в отношении россиян. Об этом сообщила пресс-служба Министества иностранных дел.

Ведомство отметило, что Европейский союз за последнее время принял ряд решений, о применении в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера.

"Основанием для таких решений стали бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников", - подчеркивается в комментарии на сайте министерства.

Там напомнили, что Россия неоднократно предостерегала Евросоюз от действий, противоречащих международному праву, а также предупреждала о соразмерном ответе на них.

"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", - говорится на сайте МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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