Минюст США проведет антимонопольное расследование в отношении Google
Корпорацию Alphabet, в состав которой входит компания Google, подозревают в нарушении антимонопольного законодательства. Министерство юстиции США ведет подготовку к началу расследования против нее.
Как пишет газета The Wall Street Journal, специалисты Минюста приступили к проверке того, как Google ведет бизнес, определяет порядок поиска в интернете и занимается иными вопросами.
Подобное расследование ранее проводила Федеральная комиссия по торговле США, но закрыла его, не предприняв никаких мер в отношении компании. Google тогда в конфиденциальном порядке согласился устранить основания, давшие повод для претензий федеральных властей США.
Как писал сайт kp.ru, год назад Европейская комиссия обязала американскую корпорацию Google выплатить штраф в размере 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Речь идет в частности о незаконных ограничениях наложенных на производителей мобильных устройств. Компания пыталась закрепить свое доминирующее положение на рынке, вынуждая Android предустанавливать браузер и поисковик Google на всю свою продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU