2019-06-01T07:58:10+03:00
Политика

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом

По словам Розенко, это возможно в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер Украины Павел РозенкоВице-премьер Украины Павел РозенкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В случае отмены принятого на Украине закона об украинском языке в стране возможен новый переворот, заявил вице-премьер страны Павел Розенко.

"Для "новых русских" новой власти на Украине. В свое время один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый", - написал вице-премьер на свой странице в Facebook, опубликовав фото экс-депутата от "Партии регионов" Вадима Колесниченко.

Он намекнул на то, что выступающим против закона о языке придется покинуть страну, как это сделали сторонники бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Даже и не думай…те! Можем повторить", - добавил Розенко, использовав выражение действующего президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому украинский язык должен использоваться практически во всех сферах. Зеленский заявлял, что планирует проверить этот нормативный акт на соответствие интересам украинских граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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