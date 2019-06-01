Трамп: Индия исключается из числа стран, которым предоставляются торговые льготы

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-01T08:12:39+03:00

Нью-Дели не заверил Вашингтон в обеспечении "справедливого и приемлемого доступа к своему рынку", отметил американский лидер

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Президент США Дональд Трамп решил исключить Индию из числа развивающихся стран, которым предоставляются торговые льготы по Генеральной системе преференций. Решение вступает в силу 5 июня.

"Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить ее нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в заявлении администрации США.

Напомним, что американская Генеральная система преференций (ГСП) включает в себя страны, которые соответствуют нескольким критериям. Эти партнеры имеют право на беспошлинную торговлю с США. В 2017 году беспошлинный экспорт товаров из Индии в рамках этой программы составил больше 5,6 млрд долларов, что является самым большим объемом среди участников ГСП.

ИСТОЧНИК KP.RU