2019-06-01T09:33:20+03:00
Политика

Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Испытания модернизированного бомбардировщика проходили в разных погодных условиях, на различных высотах и скоростях [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Опубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3МОпубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
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Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М. На кадрах видны взлет и посадка, а также сам процесс полета самолета.

Как отмечает телеканал "Звезда", испытания самолета были проведены в различных погодных условиях, на разных высотах и скоростях.

Инструмент влияния: кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М.

Отметим, что Ту-22М3М - глубокая модернизация советского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М. Самолет был создан прежде всего для борьбы с авианосными группировками противника.

Модернизированная версия получила современное цифровое радиоэлектронное оборудование. Также упростится обслуживание бомбардировщика, а также расширится боевой потенциал авиационного комплекса. Остальные подробности о проводимых работах по модернизации бомбардировщика являются закрытыми.

Всего за годы производства было выпущено 497 самолетов Ту-22М, в том числе 268 Ту-22М3. Из них на вооружении Воздушно-космических сил России стоит более 60 Ту-22М3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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