Первый экипаж Crew Dragon завершил подготовку в России к полету на МКС

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-01T10:34:39+03:00

Об этом подтвердили в пресс-службе губернатора Московской области. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабль Crew Dragon компании SpaceX может совершить первый полет на МКС до конца 2019 года

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Первый экипаж пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска завершил подготовку к полету на МКС в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в России.

"Завершили обучение на (тренажере) российского сегмента (МКС) в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина вместе с Дугласом Херли", - написал астронавт НАСА Роберт Бенкен в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что благодаря этой подготовке совершен "еще один шаг на пути к первому пилотируемому полету SpaceX на МКС".

Напомним, в конце мая в ЦПК сообщали, что члены экипажа Crew Dragon Бенкен и Херли в ходе обучения ознакомятся с российским сегментом МКС, а также изучат действия космонавтов на станции во время аварийных ситуаций.

В NASA планируют, что первый пилотируемый полет Crew Dragon состоится до конца текущего года. Такой полет должен был состояться в сентябре, но мероприятие отложили из-за происшествия при испытании системы аварийного спасения в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU