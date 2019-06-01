Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-01T10:56:02+03:00

Специалисты свердловского управления ведомства провели контрольную закупку в автосалоне в ответ на многочисленные жалобы клиентов

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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах. Специалисты свердловского управления ведомства провели контрольную закупку в автосалоне в ответ на многочисленные жалобы клиентов.

Так, при подписании договоров купли-продажи выяснялось, что цена автомобиля выше, чем ожидали покупатели, а комплектация намного ниже заявленной. При этом при заключении кредитного договора становилось известно, что процентная ставка по кредиту составляет 20-22 процента, а не 5,9 процентов, как было заявлено.

После этого специалисты Роспотребнадзора отправились в автосалон с проверкой, рассказала "Российской газете" специалист-эксперт отдела организации надзора Анна Ожиганова.

Оказалось, что в автосалоне клиенту выдают памятку с изначально завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку. Якобы фиксированная ставка по кредиту увеличилась с 4,5 до 7,9 процента, а в договоре - 16,7 процента.

"До подписания кредитного договора потребителю позвонил якобы сотрудник банка, сообщил о перечислении автосалону денег", - сообщили в Роспотребнадзоре.

При этом назвавшийся сотрудником банка сослался на подписание ранее каких-то "соглашений".

"Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор", - добавили в ведомстве. Отмечается, что такая схема используется и другими автосалонами.

Что может быть подозрительным при покупке автомобиля:

- цена машины на сайте (в рекламе) намного ниже среднерыночной,

- процентная ставка по кредиту очень низкая (якобы по "госпрограмме"),

- показ машины все время откладывается,

- сумма кредита, которую надо запросить у банка, в несколько раз выше цены машины,

- сотрудники предлагают заменить ожидаемый автомобиль на другой,

- процесс заключения договора затягивается, меняются сотрудники, работающие с одним клиентом.

ИСТОЧНИК KP.RU