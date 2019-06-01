Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах. Специалисты свердловского управления ведомства провели контрольную закупку в автосалоне в ответ на многочисленные жалобы клиентов.
Так, при подписании договоров купли-продажи выяснялось, что цена автомобиля выше, чем ожидали покупатели, а комплектация намного ниже заявленной. При этом при заключении кредитного договора становилось известно, что процентная ставка по кредиту составляет 20-22 процента, а не 5,9 процентов, как было заявлено.
После этого специалисты Роспотребнадзора отправились в автосалон с проверкой, рассказала "Российской газете" специалист-эксперт отдела организации надзора Анна Ожиганова.
Оказалось, что в автосалоне клиенту выдают памятку с изначально завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку. Якобы фиксированная ставка по кредиту увеличилась с 4,5 до 7,9 процента, а в договоре - 16,7 процента.
"До подписания кредитного договора потребителю позвонил якобы сотрудник банка, сообщил о перечислении автосалону денег", - сообщили в Роспотребнадзоре.
При этом назвавшийся сотрудником банка сослался на подписание ранее каких-то "соглашений".
"Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор", - добавили в ведомстве. Отмечается, что такая схема используется и другими автосалонами.
Что может быть подозрительным при покупке автомобиля:
- цена машины на сайте (в рекламе) намного ниже среднерыночной,
- процентная ставка по кредиту очень низкая (якобы по "госпрограмме"),
- показ машины все время откладывается,
- сумма кредита, которую надо запросить у банка, в несколько раз выше цены машины,
- сотрудники предлагают заменить ожидаемый автомобиль на другой,
- процесс заключения договора затягивается, меняются сотрудники, работающие с одним клиентом.
ИСТОЧНИК KP.RU