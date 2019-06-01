Помпео: НАТО является важным инструментом для устрашения России

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-01T11:11:24+03:00

По словам госсекретаря США, Вашингтон также рассчитывает на большую активность Германии по направлению сдерживания амбиций Ирана на Ближнем Востоке

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Германия взяла на себя обязательство увеличить расходы на обороны до 2% от ВВП страны и должна обещанное.

"Правительство ФРГ дало обещание о 2%, и граждане должны требовать, чтобы правительство выполнило свое обещание", - заявил Помпео в интервью газете Bild.

При этом он назвал НАТО "очень важным инструментом для устрашения России".

"Германии с ее возможностями и благосостоянием следует понять, что она должна внести вклад, как минимум выполнить то, что сама пообещала", - отметил глава внешнеполитического американского ведомства.

По словам Помпео, Вашингтон также надеется на большую активность Берлина по направлению сдерживания амбиций Ирана на Ближнем Востоке.

"Свободные демократии обязаны защищать мир от этой угрозы, и я рассчитываю, что Германия как партнер будет участвовать в этом", - отметил Помпео.

ИСТОЧНИК KP.RU