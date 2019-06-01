СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-01T11:24:15+03:00

Вступил в силу запрет на экспорт топлива на Украину Фото: EAST NEWS

С 1 июня прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно поставлять на Украину только по разрешению Минэкономразвития

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В субботу, 1 июня, вступило в силу постановление правительства, запрещающее на поставки российского угля и нефтепродуктов на Украину. Теперь прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно поставлять в Незалежную только получив разрешение Минэкономразвития.

В кабмин уже направлен список компаний, претендующих на получение разрешений. При этом перечень и объем поставок будут каждый месяц пересматриваться. Также вводится на экспорт каменного угля, кокса и других видов топлива.

Напомним, запрет на поставки топлива стал ответным шагом на очередное усиление украинских санкций в отношении России. Кроме топлива, был запрещен импорт украинской продукции машиностроения, труб, бумаги, одежды, обуви и других товаров.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что запрет экспорта топлива из России создаст проблемы для Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU